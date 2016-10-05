SOCAR готовит предложения по расширению подземных газохранилищ Болгарии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Государственная Нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в участии в проекте расширения подземного газохранилища Болгарии.

Как сообщает Report об этом говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии.

По информации Natural Gas Europe, объем подземного газохранилища "Чирен" составляет 550 млн. кубометров. Болгарский министр отметил, что этот объем может быть увеличен вдвое.

Руководитель SOCAR Balkan Мурад Гейдаров подтвердил информацию: "Мы заинтересованы в расширении газохранилища и ждем объявления тендера".

Министерство энергетики отмечает, что SOCAR также заинтересован в проекте IGB (İnterconnectors Greece-Bulgaria - IGB), и компания может ежедневно обеспечивать 50 млн. кубометров газа.

Заместитель министра энергетики Болгарии Зечо Станков отметил, что его страна планирует получать ежегодно 1 млрд кубометров природного газа с месторождения "Шахдениз-2", ведутся переговоры в связи с этим вопросом: "Мы достигли соглашения по обсуждению данного вопроса. Рабочая группа, совместно созданная министерством энергетики Болгарии и SOCAR, обсудит детали этого вопроса".