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SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина

SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина Всего в марте текущего года на украинский рынок было импортировано 92,3 тыс. тонн автомобильного бензина
Энергетика
7 апреля 2021 г. 11:45
SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина

SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR - импортировала в марте этого года 2,3 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что все объемы автомобильного бензина, импортируемого азербайджанской компанией в Украину, в основном, литовского производства.

Всего в марте текущего года на украинский рынок было импортировано 92,3 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 24,8 тыс. тонн или на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что в марте 2020 года в Украину было ввезено в общей сложности 67,5 тыс. тонн автомобильного бензина.

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Версия на английском языке SOCAR Energy Ukraine imports 2,300 tonnes of gasoline last month 
Версия на азербайджанском языке Ötən ay “SOCAR Energy Ukraine” 2,3 min ton avtomobil benzini idxal edib

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