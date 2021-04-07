SOCAR Energy Ukraine импортировала 2,3 тыс. тонн автобензина

Всего в марте текущего года на украинский рынок было импортировано 92,3 тыс. тонн автомобильного бензина

SOCAR Energy Ukraine - дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR - импортировала в марте этого года 2,3 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что все объемы автомобильного бензина, импортируемого азербайджанской компанией в Украину, в основном, литовского производства.

Всего в марте текущего года на украинский рынок было импортировано 92,3 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 24,8 тыс. тонн или на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Напомним, что в марте 2020 года в Украину было ввезено в общей сложности 67,5 тыс. тонн автомобильного бензина.