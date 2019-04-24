​SOCAR экспортировал около 200 тыс. тонн дизтоплива

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 8 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (LPG) и около 200 тыс. тонн дизтоплива в первом квартале этого года.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

"На сегодняшний день из продукции завода экспортируется дизтопливо и LPG. Остальная продукция направлена на внутренний рынок. LPG поставляется в Грузию, Иран, Пакистан и Афганистан, а дизтопливо - в Грузию и Черноморский регион", - сказал он.