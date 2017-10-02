SOCAR экспортировал из порта Супса 1,75 млн тонн сырой нефти

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-сентябре этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 1 751 811 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов на сентябрь пришлось 172 138 тонн нефти.

За 9 месяцев этого года SOCAR снизил объемы экспорта из порта Супса на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.