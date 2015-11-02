​SOCAR экспортировал из порта Джейхан свыше 14,5 млн. тонн сырой нефти

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ За октябрь 2015 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 млн. 440 тыс. 540 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 12% меньше по сравнению с сентябрем 2014 года.

За январь-октябрь текущего года из порта Джейхан экспортировано 14 млн. 549 тыс. 129 тонн или на 16% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.