SOCAR добыл 2,5 млн тонн сырой нефти в этом году

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 2 459,2 тыс. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них на апрель пришлось 613,1 тыс. тонн.

Отметим, что в марте SOCAR добыл 624,8 тыс. тонн, в феврале 576,2 тыс. тонн, в январе 645,1 тыс. тонн нефти.

Добыча по Азербайджану составила в апреле 3 186,1 тыс. тонн, в марте 3 113,0 тыс. тонн, в феврале 2 975,7 тыс. тонн, в январе 3 367,5 тыс. тонн.