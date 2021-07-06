SOCAR держит в центре внимания вопрос с островом Дашлы

Информация о взрыве неизвестного происхождения на Каспии, произошедшем 4 июля, быстро распространилась в социальных сетях.

Информация о взрыве неизвестного происхождения на Каспии, произошедшем 4 июля, быстро распространилась в социальных сетях.

Как сообщает Report, отсутствие какой-либо первоначальной информации о причинах взрыва вызвало тревогу среди родных и близких людей, работающих в море, на платформах.

Некоторые структуры сделали заявления в целях прояснить ситуацию. Глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов сразу же заявил, что ни на одной из морских платформ и промышленных объектов, находящихся под непосредственным контролем компанией, не возникло никаких проблем.

Позже, в результате исследований, проведенных соответствующими структурами, стало известно, что взрыв произошел в результате извержения грязевого вулкана. Несмотря на все это, SOCAR наряду с соответствующими структурами держит этот вопрос в центре внимания.

Следует отметить, что грязевой вулкан извергался около восьми минут в районе острова Дашлы в 30 км от побережья. Последний раз этот вулкан извергался в 1945 году. В Абшеронском архипелаге расположено восемь таких островов.