СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах
- 30 сентября, 2026
- 14:41
Будьте в курсе главных новостей!
С 1 октября в Азербайджане вступают в силу новые требования к представлению сведений и документов в Службу финансового мониторинга (СФМ). Для электронных денежных переводов, о которых должны сообщать финансовые институты, установлен годовой порог в 20 тыс. манатов.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель правления СФМ Заур Фатизаде.
Документом утвержден порядок представления сведений и документов обязанными лицами, в том числе лицами, оказывающими аудиторские услуги. Также определены минимальные суммы по отдельным операциям, о которых финансовые институты должны информировать СФМ.
Согласно решению, минимальный порог по электронным переводам денежных средств за один календарный год составляет 20 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте. После достижения этого порога требование о представлении сведений и документов распространяется на каждый последующий электронный перевод клиента.