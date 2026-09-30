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    СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 14:41
    СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводах

    С 1 октября в Азербайджане вступают в силу новые требования к представлению сведений и документов в Службу финансового мониторинга (СФМ). Для электронных денежных переводов, о которых должны сообщать финансовые институты, установлен годовой порог в 20 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель правления СФМ Заур Фатизаде.

    Документом утвержден порядок представления сведений и документов обязанными лицами, в том числе лицами, оказывающими аудиторские услуги. Также определены минимальные суммы по отдельным операциям, о которых финансовые институты должны информировать СФМ.

    Согласно решению, минимальный порог по электронным переводам денежных средств за один календарный год составляет 20 тыс. манатов или эквивалентную сумму в иностранной валюте. После достижения этого порога требование о представлении сведений и документов распространяется на каждый последующий электронный перевод клиента.

    Служба финансового мониторинга (СФМ)
    Maliyyə Monitorinqi Xidməti ildə 20 min manatdan çox pul köçürmələrinə məlumat və sənəd tələb edəcək
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