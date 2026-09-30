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    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 14:14
    Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетов

    Авиакомпания Ethiopian Airlines подпишет соглашение с американской компанией Boeing о приобретении до 10 дальнемагистральных грузовых самолетов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, на баннере, установленном на месте проведения церемонии подписания соглашения, изображены 10 грузовых самолетов.

    Ранее в этом месяце сообщили, что государственная авиакомпания Эфиопии близка к заключению сделки по приобретению до 10 дальнемагистральных грузовых самолетов Boeing.

    По словам источников, сделка, вероятно, будет включать два самолета Boeing 777F текущего поколения. Это позволит американскому авиапроизводителю частично компенсировать задержку с выпуском новой грузовой модели 777-8F, которая, как ожидается, составит оставшуюся часть заказа.

    Кроме того, Ethiopian Airlines участвует в финансировании проекта стоимостью $12,5 млрд, который, по заявлениям официальных лиц, станет крупнейшим аэропортом в Африке. Открытие первой фазы проекта ожидается в 2030 году.

    Ethiopian Airlines Грузовые самолеты
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