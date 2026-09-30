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    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"

    АПК
    • 30 сентября, 2026
    • 13:57
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах

    В селе Агалы Зангиланского района стартовал первый фестиваль техники "Возвращение в Карабах".

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, на фестивале представлены тракторы различной мощности и производства разных компаний, плуги, почвоуплотнители, опрыскиватели, зерноуборочные комбайны, а также внедорожники.

    Для фермеров на мероприятии предложены специальные выгодные условия приобретения техники.

    Отмечается, что целью фестиваля является информирование общественности о развитии сельского хозяйства в Восточном Зангезуре и новых возможностях, созданных для фермеров.

    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах
    В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники Возвращение в Карабах

    Фестиваль техники Возвращение в Карабах Зангилан
    Фото
    Zəngilanın Ağalı kəndində "Qarabağa qayıdış" adlı ilk Texnika Festivalı keçirilir
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