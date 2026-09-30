В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"
АПК
- 30 сентября, 2026
- 13:57
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В селе Агалы Зангиланского района стартовал первый фестиваль техники "Возвращение в Карабах".
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, на фестивале представлены тракторы различной мощности и производства разных компаний, плуги, почвоуплотнители, опрыскиватели, зерноуборочные комбайны, а также внедорожники.
Для фермеров на мероприятии предложены специальные выгодные условия приобретения техники.
Отмечается, что целью фестиваля является информирование общественности о развитии сельского хозяйства в Восточном Зангезуре и новых возможностях, созданных для фермеров.
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В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"АПК
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