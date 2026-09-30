Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    В Баку впервые показали KASIRGA - БПЛА с вертикальным взлетом

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 13:41
    В Баку впервые показали KASIRGA - БПЛА с вертикальным взлетом

    На выставке ADEX 2026 в Баку впервые продемонстрирован вертикально взлетающий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KASIRGA, разработанный азербайджанской компанией Bayraktar Teknoloji, входящей в состав турецкой компании BAYKAR.

    Как сообщает Report, об этом пишет турецкий портал SavunmaSanayiST.com, специализирующийся на оборонной промышленности.

    Максимальная взлетная масса аппарата составляет 33 кг. Благодаря вертикальным взлету и посадке ему не требуется взлетно-посадочная полоса. Управление БПЛА основано на автономном полете, визуальном позиционировании и синтезе данных сенсоров. Радиус действия составляет 60-90 км. Максимальная скорость - 222 км/ч, высота и ширина крыльев - 1,7 м.

    В режиме камикадзе БПЛА обнаруживает цель и пикирует на нее, уничтожая ее боевой частью массой 5 кг. В разведывательно-наблюдательном режиме аппарат ведет разведку с помощью электрооптической камеры и после выполнения задания может вернуться на базу.

    Таким образом, KASIRGA является более функциональным аппаратом по сравнению с обычным одноразовым ударным дроном.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Международная военная выставка ADEX-2026
    Видео
    Azərbaycanda hazırlanan KASIRGA şaquli qalxışlı kamikadze PUA ilk dəfə görüntülənib
    Видео
    KASIRGA kamikaze drone produced in Azerbaijan makes debut at ADEX 2026
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