В Баку впервые показали KASIRGA - БПЛА с вертикальным взлетом

На выставке ADEX 2026 в Баку впервые продемонстрирован вертикально взлетающий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) KASIRGA, разработанный азербайджанской компанией Bayraktar Teknoloji, входящей в состав турецкой компании BAYKAR.

Как сообщает Report, об этом пишет турецкий портал SavunmaSanayiST.com, специализирующийся на оборонной промышленности.

Максимальная взлетная масса аппарата составляет 33 кг. Благодаря вертикальным взлету и посадке ему не требуется взлетно-посадочная полоса. Управление БПЛА основано на автономном полете, визуальном позиционировании и синтезе данных сенсоров. Радиус действия составляет 60-90 км. Максимальная скорость - 222 км/ч, высота и ширина крыльев - 1,7 м.

В режиме камикадзе БПЛА обнаруживает цель и пикирует на нее, уничтожая ее боевой частью массой 5 кг. В разведывательно-наблюдательном режиме аппарат ведет разведку с помощью электрооптической камеры и после выполнения задания может вернуться на базу.

Таким образом, KASIRGA является более функциональным аппаратом по сравнению с обычным одноразовым ударным дроном.