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    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 14:12
    Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

    Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир отменил запланированный визит в США на фоне повышенного уровня боевой готовности израильской армии.

    Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, Замир должен был встретиться с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) и председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

    Стороны планировали обсудить военное сотрудничество, ситуацию вокруг Ирана и другие угрозы безопасности.

    Однако Замир сообщил американским коллегам, что с учетом текущей ситуации и повышенной боевой готовности во всех секторах считает нецелесообразным покидать Израиль и руководить мероприятиями дистанционно.

    "Невозможно одновременно вести армию и улетать за границу", - заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛ.

    Ранее Замир повысил уровень боевой готовности и распорядился, чтобы командиры оставались на своих постах в преддверии праздника Тишрей, который считается чувствительным периодом с точки зрения безопасности.

    Эяль Замир Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Государство Израиль Совет Европы Центральное командование ВС США (CENTCOM)
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