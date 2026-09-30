Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностью

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир отменил запланированный визит в США на фоне повышенного уровня боевой готовности израильской армии.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, Замир должен был встретиться с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) и председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Стороны планировали обсудить военное сотрудничество, ситуацию вокруг Ирана и другие угрозы безопасности.

Однако Замир сообщил американским коллегам, что с учетом текущей ситуации и повышенной боевой готовности во всех секторах считает нецелесообразным покидать Израиль и руководить мероприятиями дистанционно.

"Невозможно одновременно вести армию и улетать за границу", - заявил высокопоставленный представитель ЦАХАЛ.

Ранее Замир повысил уровень боевой готовности и распорядился, чтобы командиры оставались на своих постах в преддверии праздника Тишрей, который считается чувствительным периодом с точки зрения безопасности.