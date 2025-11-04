SOCAR: Бакинский НПЗ продолжит производство бензина марок AI-92 и AI-95 в 2026 году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжит производство бензина марок AI-92 и AI-95 на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (БНПЗ) имени Гейдара Алиева в 2026 году.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в компании, внося ясность относительно публикаций в ряде СМИ о возможном ограничении производства бензина указанных марок на БНПЗ в следующем году.

В сообщении говорится, что в рамках текущих производственных процессов на БНПЗ осуществляется производство бензина марок AI-92 и AI-95, соответствующего европейским стандартам ("Евро-5").

Отмечается, что современные технологии и обновленная производственная инфраструктура, применяемые на заводе, позволяют предоставлять потребителям высококачественное топливо, отвечающее экологическим стандартам.