İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    SOCAR: Neft Emalı Zavodunda gələn il "Ai-92" və "Ai-95" markalı benzin istehsalı davam etdiriləcək

    Energetika
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:53
    SOCAR: Neft Emalı Zavodunda gələn il Ai-92 və Ai-95 markalı benzin istehsalı davam etdiriləcək

    2026-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda "Ai-92" və "Ai-95" markalı benzin istehsalı davam etdiriləcək.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bəzi media resurslarında gələn ildə Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda "Ai-95" markalı benzin istehsalının məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı dərc olunan məlumatlara aydınlıq gətirilərkən bildirilib.

    Məlumatda deyilir ki, Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda hazırda tətbiq olunan istehsal prosesləri çərçivəsində Avropa standartlarına ("Avro-5") uyğun "Ai-92" və "Ai-95" markalı benzin istehsalı həyata keçirilir.

    Qeyd edilib ki, zavodda tətbiq olunan müasir texnologiyalar və yenilənmiş istehsal infrastrukturu istehlakçılara yüksək keyfiyyətli və ekoloji standartlara cavab verən yanacaq təqdim edilməsinə imkan yaradır.

    SOCAR Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu benzin
    SOCAR: Бакинский НПЗ продолжит производство бензина марок AI-92 и AI-95 в 2026 году

    Son xəbərlər

    12:34

    Sahil Babayev: "Qeyri-neft-qaz daxilolmalarının cari xərclərin 88 %-ni qarşılaması gözlənilir"

    Maliyyə
    12:31
    Foto

    Cəlilabadda avtomobil atı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    12:29

    Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır

    Digər ölkələr
    12:25
    Foto

    MEDİA-da Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi müzakirə olunub

    Media
    12:25

    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib

    Biznes
    12:25

    İqtisadiyyat naziri: "Vergi daxilolmalarının artımında əsas pay qeyri-neft sektorunundur"

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Bakıda TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:24

    20 il əvvəl banda yaradaraq quldurluq, qətl və digər cinayətlərdə ittiham olunan şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    12:22

    Maliyyə naziri: "İcmal büdcə xərclərimiz rekord həddə çatıb"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti