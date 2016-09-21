SOCAR-AQŞ завершил строительство еще одной скважины на месторождении “Гюнешли”

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ ООО SOCAR-AQŞ завершило строительство скважины №318 фактической глубиной 2900 м на стационарной морской платформе №7 мелководной части месторождения “Гюнешли”.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, заказчиком работ является производственное объединение “Азнефть” SOCAR.

Отметим, что ООО SOCAR-AQŞ было учреждено в 2007 году SOCAR и компанией Abşeron Qazma. Основной областью деятельностью компании является предоставление продукции, работ и услуг, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, включая бурение наклонных скважин, цементирование, опрессовка, капитальный и подземный ремонт скважин, боковые зарезки, геофизические исследования на скважинах и перфорационные работы.

В настоящее время SOCAR-AQŞ ведет бурильные работы на стационарных морских платформах №7 и 11 мелководной части месторождения “Гюнешли”, №1 месторождения “Умид”, №20 месторождения “Западный Абшерон” и №6 месторождения “Булла”.



