SOCAR-AQS планирует завершить в ближайшие месяцы буровые работы на первой скважине в Бангладеш

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ "Компания SOCAR-AQS планирует завершить в ближайшие 45-50 дней буровые работы на первой скважине в Бангладеш".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR-AQS Рамин Исаев.

"В 2017 году SOCAR-AQS впервые принял участие в международном тендере за пределами Азербайджана и одержал победу. В Бангладеш наша работа успешно продолжается. В настоящее время работы ведутся с одной буровой установкой. Первые две части первой скважины пробурены и завершены. Работы планируется завершить в ближайшие 45-50 дней", - отметил генеральный директор.

Он напомнил, что договор формата 3+1 предусматривает бурение 4-х скважин, стоимость договора составляет 35 млн долларов.

Отметим, что SOCAR-AQS выиграл объявленный Бангладешской компанией по разведке и добыче нефти (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited - BAPEX) международный тендер. Подписанный в связи с этим договор формата 3+1 предусматривает буровые работы на 4-х скважинах. Таким образом, SOCAR-AQS должен оказать услуги по бурению и строительству скважин на газовых месторождениях Semutang-South-1, Begumganj-4, Madarganj-1 и Shariatpur в Народной Республике Бангладеш.

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия по оказанию услуг по проведению буровых работ. Основным направлением деятельности предприятия является предоставление полного пакета услуг по строительству скважин с использованием современной техники и технологий.

В настоящее время SOCAR-AQS проводит буровые работы с помощью 6 буровых установок на месторождениях "Мелководный Гюнешли", "Западный Абшерон", "Умид", "Булла", в целом на 5 платформах.

Акционерами SOCAR-AQS являются компании SOCAR и Nobel Oil Services.