Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR AQS начал работы по бурению очередной скважины на месторождении "Гюнешли".

Как сообщает Report, скважина 321 будет пробурена на X Горизонт Свиты Балаханы, а ее проектная глубина составит 2810 м.

Заказчиком буровых работ является ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Основной областью деятельности компании является оказание услуг по бурению нефтяных и газовых скважин, включая проектирование и планирование скважин, бурение нефтяных и газовых, наклонно-направленных, горизонтальных скважин, заканчивание скважин, их капитальный ремонт, боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на стационарных платформах №7 и 11 мелководной части месторождения "Гюнешли", платформе №20 месторождения "Западный Абшерон", платформе №1 месторождения "Умид" и платформе №6 месторождения "Булла".

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года. В 2017 году SOCAR AQS была сертифицирована как отвечающая требованиям стандарта системы менеджмента качества API Spec Q2 по предоставлению комплексных услуг по бурению и обслуживанию нефтяных и газовых скважин на море.