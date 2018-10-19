SOCAR AQS начал бурение на очередной скважине месторождения "Гюнешли"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ SOCAR AQS начала работы по бурению скважины №328 со стационарной платформы №7 мелководной части месторождения "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, скважина №328 будет пробурена до свиты "Фасиля", а ее проектная глубина составит 2800 м.

Заказчиком буровых работ является Производственное объединение "Азнефть".

Напомним, что ООО SOCAR-AQS учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Основной областью деятельности компании является оказание услуг по бурению нефтяных и газовых скважин, включая проектирование и планирование скважин, бурение нефтяных и газовых, наклонно-направленных, горизонтальных скважин, заканчивание скважин, их капитальный ремонт, боковые зарезки и бурение многостволовых скважин.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на стационарных платформах №7 и 11 мелководной части месторождения "Гюнешли", платформе №10 месторождения "Западный Абшерон", платформе №1 месторождения "Умид" и платформе №6 месторождения "Булла".

Акционерами SOCAR AQS являются компании SOCAR и Nobel Oil Services.