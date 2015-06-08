​SOCAR аннулировал сделку по продаже акций Petkim

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey аннулировала заявку на предстоящую сделку купли-продажи части своего долевого участия в Petkim Holding в связи с неопределенной ситуацией на финансовых рынках.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на новостном портале Стамбульской фондовой биржи.

Отметим, что 5 июня было объявлено о том, что 8 июня ООО BCM Global Fund приобретет 1,6% долевого участия Petkim Petrokimya Holdinq A.Ş.

В связи с неопределенной ситуацией на финансовых рынках по желанию сторон сделка купли-продажи была аннулирована. "В ближайшее время мы вновь пересмотрим вопрос", - говорится в заявлении.

Отметим, что доля SOCAR в Petkim составляет 61,32%. Долевое участие в 1,6%, которую компания предполагала продать потенциальному инвестору, включает 16 млн. акций общей номинальной стоимостью 16 млн. турецких лир (TRY). Пакет акций каждая стоимостью 4 лиры планировалось продать за 64 млн. турецких лир. На фоне прошедших вчера парламентских выборов в Турции курс доллара вырос на 7%.