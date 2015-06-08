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    ​SOCAR аннулировал сделку по продаже акций Petkim

    В ближайшее время вопрос вновь будет пересмотрен

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Turkey аннулировала заявку на предстоящую сделку купли-продажи части своего долевого участия в Petkim Holding в связи с неопределенной ситуацией на финансовых рынках.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на новостном портале Стамбульской фондовой биржи.

    Отметим, что 5 июня было объявлено о том, что 8 июня ООО BCM Global Fund приобретет 1,6% долевого участия Petkim Petrokimya Holdinq A.Ş.

    В связи с неопределенной ситуацией на финансовых рынках по желанию сторон сделка купли-продажи была аннулирована. "В ближайшее время мы вновь пересмотрим вопрос", - говорится в заявлении.

    Отметим, что доля SOCAR в Petkim составляет 61,32%. Долевое участие в 1,6%, которую компания предполагала продать потенциальному инвестору, включает 16 млн. акций общей номинальной стоимостью 16 млн. турецких лир (TRY). Пакет акций каждая стоимостью 4 лиры планировалось продать за 64 млн. турецких лир. На фоне прошедших вчера парламентских выборов в Турции курс доллара вырос на 7%. 

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