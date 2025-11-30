Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    СМИ: ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без изменений

    Энергетика
    • 30 ноября, 2025
    • 15:33
    ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без изменений на заседании в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщили источники Reuters в организации.

    Отмечается, что производители по-прежнему намерены приостановить увеличение поставок в первом квартале 2026 года на фоне растущих признаков избытка предложения, что, вероятно, окажет дополнительное давление на цены.

    Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что коалиция во главе с Саудовской Аравией и Россией будет придерживаться планов еще немного увеличить добычу в декабре, а затем поддерживать ее на прежнем уровне в течение первых трех месяцев следующего года.

    Заморозка добычи на три месяца также даст ОПЕК+ немного времени, пока организация оценивает возросшие геополитические риски для поставок.

    Одним из проявлений нестабильности стала атака на два танкера, перевозивших российскую нефть у побережья Черного моря, отмечает агентство.

