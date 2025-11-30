СМИ: ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без изменений

ОПЕК+ оставит уровень добычи нефти без изменений на заседании в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщили источники Reuters в организации.

Отмечается, что производители по-прежнему намерены приостановить увеличение поставок в первом квартале 2026 года на фоне растущих признаков избытка предложения, что, вероятно, окажет дополнительное давление на цены.

Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что коалиция во главе с Саудовской Аравией и Россией будет придерживаться планов еще немного увеличить добычу в декабре, а затем поддерживать ее на прежнем уровне в течение первых трех месяцев следующего года.

Заморозка добычи на три месяца также даст ОПЕК+ немного времени, пока организация оценивает возросшие геополитические риски для поставок.

Одним из проявлений нестабильности стала атака на два танкера, перевозивших российскую нефть у побережья Черного моря, отмечает агентство.