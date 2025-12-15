В Азербайджане разрабатывается рамочная модель выпуска "зеленых" облигаций

В Азербайджане началась подготовка рамочного документа по эмиссии суверенных "зеленых" облигаций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, в ведомстве состоялось первое заседание уполномоченной рабочей группы.

В ходе встречи первый заместитель министра финансов Анар Керимов отметил, что формирование инфраструктуры "зеленых финансов" создаст основу для выпуска суверенных "зеленых" облигаций и позволит расширить финансирование экологических проектов. На заседании также обсуждался международный опыт и этапы реализации инициативы с участием экспертов Азиатского банка развития.

Рабочей группе были даны поручения по разработке проекта рамочного документа по эмиссии суверенных "зеленых" облигаций и определению критериев отбора экологических проектов, которые будут финансироваться посредством "зеленых" облигаций.