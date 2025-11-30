OPEC+ neft hasilatını dəyişməz saxlayacaq
OPEC+ bazar günü keçiriləcək iclasında neft hasilatını dəyişməz saxlayacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters"ə qurumdakı mənbələr bildiriblər.
İstehsalçılar hələ də 2026-cı ilin birinci rübündə tədarük bolluğunun yüksələn əlamətləri fonunda tədarük artımını dayandırmaq niyyətindədirlər və bu, ehtimal ki, qiymətlərə əlavə təzyiq göstərəcək.
Bu arada Bloomberg qeyd edir ki, Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiyanın başçılıq etdiyi koalisiya dekabr ayında hasilatı bir qədər artırmaq planlarına sadiq qalacaq və sonra gələn ilin ilk üç ayı üçün hazırkı səviyyədə saxlayacaq.
Üç aylıq hasilatın dondurulması OPEC+-a da bir müddət vaxt verəcək, eyni zamanda təşkilat tədarük üçün artan geosiyasi riskləri qiymətləndirəcək. Agentlik qeyd edir ki, qeyri-sabitliyin təzahürü Qara dəniz sahillərində Rusiya neftini daşıyan iki tankerə hücum olub.