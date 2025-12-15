Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 15 декабря, 2025
    • 17:46
    Подоляк: Разрушенные объекты Украины необходимо восстанавливать за счет средств России

    Восстановление разрушенных социальных и коммерческих объектов Украины за счет средств агрессора – России – является наиболее правильным вариантом.

    Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    "Восстановление критической, жилищной и гражданской инфраструктуры имеет отношение не к коммерции, а к социальному сектору - это школы, больницы и пр. Все это требует значительных дополнительных инвестиций", - отметил он.

    По его словам, в ряде коммерческих сфер при условии создания благоприятной среды можно будет привлечь иностранных инвесторов для восстановления объектов.

    "Мы уже сейчас думаем о том, какой должна быть экономика в послевоенный период, какие приоритетные отрасли должны быть развиты и запущены в полном объеме. Очевидно, что при создании безопасной и перспективной среды инвесторы придут", - подчеркнул Подоляк.

    Он также отметил, что существуют различные оценки ущерба, нанесенного Украине в результате войны: "Речь идет о суммах от 600 миллиардов до 1 триллиона долларов. Это оценки Всемирного банка и других глобальных финансовых институтов. Есть также прямые иски коммерческих предприятий Украины, которые потеряли там посевные площади, инфраструктурные объекты на сумму порядка 390 миллиардов евро. Это колоссальные потери, и их необходимо каким-то образом компенсировать".

    Mixaylo Podolyak: Ukraynanın dağılan obyektlərini Rusiyanın vəsaitləri ilə bərpa etmək lazımdır
    Podolyak: Ukraine's destroyed facilities should be restored using Russia's funds

