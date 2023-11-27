СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб

Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в Анкаре.
Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками по "дорожной карте" проекта газового хаба, сказал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря", - заявил собеседник агентства.