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СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб

СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря.
Энергетика
27 ноября 2023 г. 08:56
СМИ: Делегация Турции в декабре обсудит в Санкт-Петербурге газовый хаб

Визит турецкой делегации в Санкт-Петербург для обсуждения "дорожной карты" по газовому хабу состоится, по предварительным данным, в первой половине декабря.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в Анкаре.

Турецкая делегация планирует прибыть в Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с наработками по "дорожной карте" проекта газового хаба, сказал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами. Пока идет согласование, но предварительно, это будет первая половина декабря", - заявил собеседник агентства.

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