Следующий Мировой энергетический конгресс пройдет в России

25-ый Мировой энергетический конгресс пройдет в Санкт-Петербурге 24-27 октября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии закрытия 24-го Мирового энергетического конгресса в Абу-Даби состоялась торжественная передача России права проведения следующего конгресса.

"Уверен, что конгресс 2022 года превзойдет все возможные ожидания. Залогом успеха в этой работе станет высоко поднятая в Абу-Даби планка, созданная атмосфера партнерства и поддержки", – сказал зампредседателя правительства России Дмитрий Козак.

Мировой энергоконгресс, который охватывает все аспекты и новости энергетической отрасли, проходит каждые три года. В рамках конгресса традиционно проходит специализированная выставка, где принимают участие энергетические компании, угледобывающие предприятия, компании по производству технологического оборудования, финансовые институты и инвесторы и т.д.