Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    SLB изучает геотермальный потенциал Карабахского региона

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 11:06
    SLB изучает геотермальный потенциал Карабахского региона

    Компания Schlumberger (SLB) изучает геотермальный потенциал Карабахского региона, объявленного зоной зеленой энергии.

    Как сообщает "Report", об этом заявила управляющий директор "Schlumberger" (SLB) Джоди Вуд во второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

    "Мы тесно сотрудничаем с SOCAR Green, исследуя геотермальные возможности в Карабахском регионе. Как известно многии из вас, там наблюдается высокая вулканическая активность и имеются горячие источники. Температура воды может достигать 100–150 градусов по Цельсию, что создает потенциал для традиционной паровой энергетики, прямого отопления жилых и производственных объектов, а также других направлений. Таким образом, и здесь, в Азербайджане, открываются хорошие возможности", - отметила она.

    Вуд добавила, что в глобальном масштабе SLB также развивает технологии улавливания и хранения углерода: "Эта технология имеет ключевое значение. Мы работаем над тем, чтобы использовать существующие скважины и наши знания о подземных процессах для ее развития. В настоящий момент у нас реализуются три подобных проекта в разных странах мира. Мы готовы привнести этот опыт и в Азербайджан для дальнейшего продвижения", - подчеркнула она.

    Отметим, что SOCAR Green сотрудничает с нефтесервисными компаниями Baker Hughes Co. (США) и SLB в области геотермальной энергетики. Соглашения с этими компаниями были подписаны в рамках климатической конференции COP29 в ноябре 2024 года.

    В рамках соглашения Baker Hughes работает с Азербайджаном над выявлением и оценкой геотермального потенциала страны, а SLB GeothermEx привлечена SOCAR Green в качестве консультанта для оценки перспективных геотермальных территорий в Карабахском регионе. Долина Истису, Гарагол и горячий источник Зуар были определены как обладающие значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики, и была разработана программа геологоразведочных работ.

    SLB геотермальные источники Карабах чистая энергия зеленая зона SOCAR Green
    "Schlumberger" Qarabağ bölgəsinin geotermik imkanlarını araşdırır
    SLB explores geothermal potential of Azerbaijan's Karabakh

    Последние новости

    12:09

    Марк Рютте: НАТО и ЕС продолжают совместную работу по защите Европы

    Другие
    12:08

    Швеция и Украина ведут переговоры по поставкам истребителей Gripen

    Другие страны
    12:06
    Фото

    Азербайджан завоевал еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    12:04

    Проходит церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым

    Происшествия
    11:59

    Милли Меджлис принял заявление по случаю Дня памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:59

    В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:54

    Зеленский: К инициативе PURL готовы присоединиться еще шесть стран

    В регионе
    11:48

    Азербайджан приветствует мирный план Трампа по Газе

    Внешняя политика
    11:45

    Masdar Azerbaijan: Консультируем правительство по законодательству в сфере ВИЭ

    Энергетика
    Лента новостей