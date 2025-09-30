Компания Schlumberger (SLB) изучает геотермальный потенциал Карабахского региона, объявленного зоной зеленой энергии.

Как сообщает "Report", об этом заявила управляющий директор "Schlumberger" (SLB) Джоди Вуд во второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

"Мы тесно сотрудничаем с SOCAR Green, исследуя геотермальные возможности в Карабахском регионе. Как известно многии из вас, там наблюдается высокая вулканическая активность и имеются горячие источники. Температура воды может достигать 100–150 градусов по Цельсию, что создает потенциал для традиционной паровой энергетики, прямого отопления жилых и производственных объектов, а также других направлений. Таким образом, и здесь, в Азербайджане, открываются хорошие возможности", - отметила она.

Вуд добавила, что в глобальном масштабе SLB также развивает технологии улавливания и хранения углерода: "Эта технология имеет ключевое значение. Мы работаем над тем, чтобы использовать существующие скважины и наши знания о подземных процессах для ее развития. В настоящий момент у нас реализуются три подобных проекта в разных странах мира. Мы готовы привнести этот опыт и в Азербайджан для дальнейшего продвижения", - подчеркнула она.

Отметим, что SOCAR Green сотрудничает с нефтесервисными компаниями Baker Hughes Co. (США) и SLB в области геотермальной энергетики. Соглашения с этими компаниями были подписаны в рамках климатической конференции COP29 в ноябре 2024 года.

В рамках соглашения Baker Hughes работает с Азербайджаном над выявлением и оценкой геотермального потенциала страны, а SLB GeothermEx привлечена SOCAR Green в качестве консультанта для оценки перспективных геотермальных территорий в Карабахском регионе. Долина Истису, Гарагол и горячий источник Зуар были определены как обладающие значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики, и была разработана программа геологоразведочных работ.