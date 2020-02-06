​Сильный ветер прервал электроснабжение в трех районах Азербайджана

В настоящее время 142 из 163 сел Лерикского района Азербайджана обеспечены электроэнергией.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Т. Мустафаева, из-за поднявшихся этой ночью сильных ветров "Азеришыг" временно прекратил электроснабжение некоторых сел в целях безопасности.

"В некоторых горных селах небольшие аварии, вызванные сильным ветром этим утром, приводили к прекращению электроснабжения. На территорию направлена бригада из Лянкярана для устранения последствий аварий. Предположительно днем электроснабжение будет полностью восстановлено", - сказал он.

Мустафаев также отметил, что сильный ветер в Дашкесанском и Гедабекском районах страны также стал причиной незначительный аварий в этих районах.