​Сильный ураган стал причиной аварии на "Нефтяных камнях"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в пределах 12:30 на основании №501 Нефтегазодобывающего управления произошла авария.

Как сообщили Report в пресс-службе Госнефтекомпании (SOCAR), в результате сильного урагана эстакада с находящейся на ней жилой будкой обрушилась в море. В будке находились машинист парового агрегата Джавад Худавердиев 1971 г.р, мотористы передвижного агрегата Бахман Джафаров 1961 г.р. и Ровшан Мамедов 1974 г.р. В море начались оперативные поисковые работы.

Несмотря на плохую погоду, вертолет министерства по чрезвычайным ситуациям, корабль пожаротушения "Вихрь-9", водолазное судно "Авер" и буксирное судно "Самир Гулиев" Каспийского морского пароходства ведут поиски пропавших без вести нефтяников.

Подробности происшествия расследуются прибывшей на морское основание комиссией. О результатах поисков будет сообщено дополнительно.