Siemens Energy: Германия и Азербайджан могут расширить сотрудничество в цифровой энергетике
- 06 октября, 2026
- 11:30
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Развитие цифровых энергосистем может стать важным направлением сотрудничества между Германией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.
По его словам, партнерство между Германией и Азербайджаном в настоящее время в значительной степени связано с экспортом топлива в ФРГ, однако страны имеют возможность вывести сотрудничество на новый уровень с учетом растущей роли электроэнергии.
Дойе отметил значительный потенциал возобновляемых источников энергии, включая офшорную ветроэнергетику, солнечную энергетику и наземную ветроэнергетику не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.
"Это может стать чрезвычайно важным шагом для сближения наших стран", - сказал он.
Говоря о развитии энергосистем, Дойе отметил необходимость их цифровизации. По его словам, существующие энергосистемы Германии и многих других европейских стран создавались около 50 лет назад.