Siemens Energy: Германия и Азербайджан могут расширить сотрудничество в цифровой энергетике

Развитие цифровых энергосистем может стать важным направлением сотрудничества между Германией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

По его словам, партнерство между Германией и Азербайджаном в настоящее время в значительной степени связано с экспортом топлива в ФРГ, однако страны имеют возможность вывести сотрудничество на новый уровень с учетом растущей роли электроэнергии.

Дойе отметил значительный потенциал возобновляемых источников энергии, включая офшорную ветроэнергетику, солнечную энергетику и наземную ветроэнергетику не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.

"Это может стать чрезвычайно важным шагом для сближения наших стран", - сказал он.

Говоря о развитии энергосистем, Дойе отметил необходимость их цифровизации. По его словам, существующие энергосистемы Германии и многих других европейских стран создавались около 50 лет назад.