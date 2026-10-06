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    Siemens Energy: Германия и Азербайджан могут расширить сотрудничество в цифровой энергетике

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 11:30
    Siemens Energy: Германия и Азербайджан могут расширить сотрудничество в цифровой энергетике

    Развитие цифровых энергосистем может стать важным направлением сотрудничества между Германией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе на панельной сессии в рамках Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, партнерство между Германией и Азербайджаном в настоящее время в значительной степени связано с экспортом топлива в ФРГ, однако страны имеют возможность вывести сотрудничество на новый уровень с учетом растущей роли электроэнергии.

    Дойе отметил значительный потенциал возобновляемых источников энергии, включая офшорную ветроэнергетику, солнечную энергетику и наземную ветроэнергетику не только в Азербайджане, но и в регионе в целом.

    "Это может стать чрезвычайно важным шагом для сближения наших стран", - сказал он.

    Говоря о развитии энергосистем, Дойе отметил необходимость их цифровизации. По его словам, существующие энергосистемы Германии и многих других европейских стран создавались около 50 лет назад.

    Азербайджано-германские отношения
    "Siemens Energy": Almaniya və Azərbaycan rəqəmsal energetikada əməkdaşlığı genişləndirə bilər
    Siemens Energy: Germany and Azerbaijan can expand cooperation in digital energy
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