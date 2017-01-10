Штаб: В связи с улучшением погодных условий к поискам вновь привлечены малогабаритные суда

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "О некоторых мероприятиях в связи с происшествием на нефтесборном пункте Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)" от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", продолжаются поисково-спасательные операции в установленных секторах.

Как сообщили Report в поисково-спасательном штабе, в связи с улучшением погодных условий к поискам вновь привлечены малогабаритные суда.

С первого дня аварии на территории проводится круглосуточное видеонаблюдение с помощью установленных на суднах “Мамед Сулейманов” и “Тебриз Халилбейли” телеуправляемых подводных аппаратов ROV.

В ходе поисково-спасательных операций со дна моря извлечено и передано соответствующим структурам более 150 фрагментов обрушившейся эстакады.

Напомним, что поисково-спасательные операции охватывают территорию длиной 165 км и шириной 135 км.