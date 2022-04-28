Shell заявил об отказе от российской нефти даже в составе смесей

В среду, 27 апреля, Shell ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, включая топливные смеси.

В среду, 27 апреля, Shell ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, включая топливные смеси.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Post.

После начала боевых действий РФ в Украине компания заявила, что откажется от российской нефти, но принимала продукцию, содержащую менее 50% топлива из России. Теперь же компания заявила, что откажется от таких поставок.

"Условием этой заявки является то, что товары, проданные и поставленные продавцом, не будут произведены в Российской Федерации и не были смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ, транспортировка проданных товаров не начинается или не включает транзит через эту страну", сообщает Reuters со ссылкой на заявку Shell на поставки авиакеросина на торговой платформе Platts.