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Shell заявил об отказе от российской нефти даже в составе смесей

Shell заявил об отказе от российской нефти даже в составе смесей В среду, 27 апреля, Shell ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, включая топливные смеси.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 18:48
Shell заявил об отказе от российской нефти даже в составе смесей

В среду, 27 апреля, Shell ужесточила ограничения на покупку российской нефти, заявив, что больше не будет принимать продукты нефтепереработки с любым российским содержанием, включая топливные смеси.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Post.

После начала боевых действий РФ в Украине компания заявила, что откажется от российской нефти, но принимала продукцию, содержащую менее 50% топлива из России. Теперь же компания заявила, что откажется от таких поставок.

"Условием этой заявки является то, что товары, проданные и поставленные продавцом, не будут произведены в Российской Федерации и не были смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ, транспортировка проданных товаров не начинается или не включает транзит через эту страну", сообщает Reuters со ссылкой на заявку Shell на поставки авиакеросина на торговой платформе Platts.

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