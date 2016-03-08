 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Shell погасил задолженность перед Ираном

    Англо-голландская компания не могла выплатить долг по причине санкций в отношении Ирана

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Англо-голландская нефтяная компания Shell погасила свою задолженность перед Ираном в размере 1,94 млрд. евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба компании Shell.

    По информации, англо-голландская компания не могла выплатить долг по причине санкций в отношении Ирана.

    Ввиду запрета на ведение расчетов в долларах при осуществлении торговых операций с Ираном долг выплачен в евро.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi