Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 15:48
    Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме

    Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

    "Компания решила сделать приоритетной целью направление капитала в проекты, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших клиентов и создают ценность для наших акционеров", - говорится в сообщении.

    Проект, предусматривавший строительство завода по выпуску 820 тыс. тонн биотоплива в год, был приостановлен в прошлом году.

    Акции Shell прибавляют в цене 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 10,3%.

    Shell Роттердам Нидерланды Биотопливо энергетика завод

    Последние новости

    16:05

    В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газа

    Энергетика
    16:05

    Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и Китая

    Другие страны
    16:02

    АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%

    Инфраструктура
    16:01

    ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений

    Другие страны
    15:48

    Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме

    Энергетика
    15:45

    Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красоты

    Здоровье
    15:42

    Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жилья

    Внешняя политика
    15:39

    Казахтелеком и China Energy Overseas Investment совместно построят в Казахстане крупный дата-центр

    В регионе
    15:30

    На станции метро "Ази Асланов" начался новый этап реконструкции

    Инфраструктура
    Лента новостей