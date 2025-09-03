Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в Роттердаме
Энергетика
03 сентября, 2025
- 15:48
Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.
"Компания решила сделать приоритетной целью направление капитала в проекты, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших клиентов и создают ценность для наших акционеров", - говорится в сообщении.
Проект, предусматривавший строительство завода по выпуску 820 тыс. тонн биотоплива в год, был приостановлен в прошлом году.
Акции Shell прибавляют в цене 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 10,3%.
