Вице-президент Еврокомиссии: Соглашение по TAP - важный шаг на пути к реализации Южного газового коридора

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Строительство трубопровода TAP будет способствовать повышению конкурентоспособности и стимуляции процесса создания рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом в интервью греческому изданию "Capital" заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.

"Одобрение соглашения по TAP (Трансадриатический газопровод) является важным шагом на пути к реализации Южного газового коридора", - заявил М.Шефчович.

"TAP, как ожидается, начнет строиться в третьем квартале этого года и будет введен в эксплуатацию в 2020, когда первый каспийский газ достигнет ЕС", - заявил вице-президент.

М.Шефчович также подчеркнул, что в проект будет инвестировано 5,6 млрд. евро в течение пяти лет, 2,3 млрд. евро которых непосредственно на реализацию проекта в Греции.

"Строительство трубопровода будет способствовать не только обеспечению энергетической безопасности, но также повысит конкурентоспособность, простимулирует процесс создания рабочих мест и в целом рост экономики. Соглашение между греческим правительством и TAP определяет, как трубопровод будет построен и как будет функционировать. В частности, соглашение предусматривает особый налоговый режим на 25 лет с момента начала коммерческих операций", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.