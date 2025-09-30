Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

Неделя климатических действий в Баку имеет особое значение для реализации результатов COP29.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время своего выступления на второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

По его словам, это мероприятие еще больше укрепляет активную роль Азербайджана в глобальном климатическом движении: "BCAW2025 является авторитетной платформой, которая ускоряет продвижение глобальной климатической повестки на местном и региональном уровнях, демонстрирует инновации в сфере "зеленого перехода" и поощряет широкое сотрудничество. Эта платформа также имеет особое значение с точки зрения реализации итогов COP29 и продвижения чистого и справедливого энергетического перехода".

Министр отметил, что COP29, ставший сильным импульсом для глобальных климатических действий, открыл новые горизонты для равноправных решений и быстрого развития возобновляемой энергии: "Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, мир стал свидетелем исторического достижения Баку. В этом процессе уже сыграло беспрецедентную роль укрепление позиции Азербайджана на международной арене как страны "зеленой энергии", а также проявленная им инициативность в глобальной борьбе с изменением климата".