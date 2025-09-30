Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 10:27
    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Неделя климатических действий в Баку имеет особое значение для реализации результатов COP29.

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время своего выступления на второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

    По его словам, это мероприятие еще больше укрепляет активную роль Азербайджана в глобальном климатическом движении: "BCAW2025 является авторитетной платформой, которая ускоряет продвижение глобальной климатической повестки на местном и региональном уровнях, демонстрирует инновации в сфере "зеленого перехода" и поощряет широкое сотрудничество. Эта платформа также имеет особое значение с точки зрения реализации итогов COP29 и продвижения чистого и справедливого энергетического перехода".

    Министр отметил, что COP29, ставший сильным импульсом для глобальных климатических действий, открыл новые горизонты для равноправных решений и быстрого развития возобновляемой энергии: "Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, мир стал свидетелем исторического достижения Баку. В этом процессе уже сыграло беспрецедентную роль укрепление позиции Азербайджана на международной арене как страны "зеленой энергии", а также проявленная им инициативность в глобальной борьбе с изменением климата".

    BCAW2025 Климатическая неделя энергетика чистая энергия Пярвиз Шахбазов
    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanın "yaşıl enerji" sahəsində mövqeyi güclənir"

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей