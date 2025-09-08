Северная Македония планирует конверсию угольных электростанций в газовые за счет азербайджанских поставок

Северная Македония намерена закупать газ у Азербайджана на основе долгосрочных контрактов.

Об этом в интервью Report сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.

По словам министра, на данный момент у Северной Македонии нет прямого контракта на поставку газа из Азербайджана.

"Импорт поступает в основном через Грецию и Болгарию. Небольшие объемы азербайджанского газа поставляются через болгарских трейдеров по краткосрочным соглашениям, при этом большая часть мощностей газопроводов зарезервирована "Газпромом" и поставляется через "Турецкий поток", - заявила С. Божиновска.

Глава ведомства отметила, что с развитием новых интерконнекторов страна рассчитывает на прямой доступ к азербайджанскому газу в ближайшее время.

"Спрос будет расти в рамках нашего процесса "Справедливого перехода", в ходе которого угольные электростанции будут преобразованы в газовые теплоэлектростанции. Кроме того, транзит газа в соседние страны является частью наших стратегических планов. Македония намерена закупать газ напрямую у Азербайджана на долгосрочной основе в ближайшем будущем", - подчеркнула С. Божиновска.

Она считает, что Южный газовый коридор, где Азербайджан играет ключевую роль, имеет решающее значение для укрепления газовой безопасности и надежности поставок в Юго-Восточной и Центральной Европе: "Это стало особенно актуально после того, как Россия прекратила поставки газа через Украину с 1 января 2025 года. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер, и его роль в обеспечении стабильности и диверсификации поставок в нашем регионе будет только расти".

Министр заявила о заинтересованности Северной Македонии в закупке азербайджанского газа для промышленного, коммерческого и бытового использования: "Ежегодное потребление газа в стране составляет около 300-400 млн м³: Промышленный сектор занимает доминирующее место в потреблении, главным образом для выработки электроэнергии и тепла. С расширением газораспределительной сети ожидается значительный рост потребления в транспортном и бытовом секторе".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.