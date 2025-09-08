Министр: Северная Македония рассчитывает на прямые поставки азербайджанского газа в ближайшие годы - ИНТЕРВЬЮ

Северная Македония и Азербайджан укрепляют сотрудничество в энергетической сфере, делая акцент на возобновляемых источниках энергии, региональной интеграции и диверсификации поставок газа. Скопье рассматривает Баку как надежного партнера в обеспечении устойчивости энергетических поставок и развитии инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. Особое внимание уделяется перспективам участия Азербайджана в газификации, совместных "зеленых" проектах и формировании условий для энергетического перехода, включая углеродное ценообразование и развитие водородной стратегии.

О ключевых направлениях взаимодействия, барьерах и возможностях для расширения партнерства в эксклюзивном интервью Report рассказала министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска.

Представляем интервью читателям:

- Какие области вы считаете наиболее перспективными для развития энергетического сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном?

- Наиболее перспективные области сотрудничества - возобновляемая энергетика, энергетическая инфраструктура и передача технологий. В нашей стране ограниченные собственные запасы углеводородов, поэтому особенно важны возобновляемые источники и надежный доступ к природному газу. Сотрудничество с Азербайджаном может принести ощутимые выгоды в диверсификации поставок и поддержке нашего энергетического перехода.

Не менее важно сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и передачи технологий, что соответствует нашим обязательствам по "зеленой повестке" и юридически обязательным обязательствам по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения.

- Насколько важна энергетическая интеграция в региональные и трансъевропейские проекты для Северной Македонии? Какую роль вы отводите Азербайджану в укреплении энергетической безопасности региона Юго-Восточной Европы?

- Региональная интеграция и объединение рынков - среди наших национальных приоритетов. Как договаривающаяся сторона Секретариата Энергетического сообщества, мы обязаны имплементировать энергетическое законодательство ЕС в национальное. Будучи страной-кандидатом в ЕС, мы уже присоединились к Региональной инициативе CESEC и Стратегии EUSAIR, демонстрируя нашу проактивную позицию.

Южный газовый коридор, где Азербайджан играет ключевую роль, имеет решающее значение для укрепления газовой безопасности и надежности поставок в Юго-Восточной и Центральной Европе. Это стало особенно актуально после того, как Россия прекратила поставки газа через Украину с 1 января 2025 года. Мы крайне заинтересованы в закупке азербайджанского газа для промышленного, коммерческого и бытового использования. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер, и его роль в обеспечении стабильности и диверсификации поставок в нашем регионе будет только расти.

- На ваш взгляд, какие барьеры в настоящее время препятствуют расширению энергетического сотрудничества между нашими странами? Какие шаги могли бы быть предприняты для их преодоления?

- Политических барьеров между нашими странами нет. При наличии взаимной политической воли прогресс может быть достигнут быстро. Основные вызовы - это технические ограничения: недостаточная инфраструктура, недостаточная взаимосвязанность, а также темпы финансирования и административные процедуры.

Все это можно преодолеть совместными усилиями, проектами при поддержке ЕС и двусторонними соглашениями, ускоряющими инвестиции и развитие инфраструктуры.

- Поставляется ли в настоящее время азербайджанский природный газ в Северную Македонию? Насколько стабильны и регулярны поставки?

- На данный момент у Северной Македонии нет прямого контракта на поставку газа из Азербайджана. Импорт поступает в основном через Грецию и Болгарию. Небольшие объемы азербайджанского газа поставляются через болгарских трейдеров по краткосрочным соглашениям, при этом большая часть мощностей газопроводов зарезервирована "Газпромом" и поставляется через "Турецкий поток".

С развитием новых интерконнекторов мы рассчитываем на прямой доступ к азербайджанскому газу в ближайшее время. Спрос будет расти в рамках нашего процесса "Справедливого перехода", в ходе которого угольные электростанции будут преобразованы в газовые теплоэлектростанции. Кроме того, транзит газа в соседние страны является частью наших стратегических планов. Македония намерена закупать газ напрямую у Азербайджана на долгосрочной основе в ближайшем будущем.

- Как продвигается совместный гибридный проект по газификации SOCAR и M-Gaz в Струмице?

- В городе Струмица уже существует виртуальная газораспределительная сеть, куда газ доставляется автоцистернами в виде СПГ. В настоящее время насчитывается около 400 потребителей, включая домохозяйства, промышленные предприятия и государственные учреждения. Компания M-Gaz, начавшая работу в Болгарии в прошлом году, сосредоточена на промышленном секторе и действует по принципу ESCO при газификации социальных потребителей, предоставляя муниципалитетам финансирование для перевода на топливную базу.

Иностранные компании приветствуются, но для ведения любой энергетической деятельности необходимо получить лицензию в соответствии с Законом об энергетике и правилами, изданными Регуляторной комиссией по энергетике, водоснабжению и управлению коммунальными отходами. Мы приветствуем новых игроков на газовом рынке, которые могут усилить конкуренцию и предложить более доступный газ домохозяйствам и промышленности.

- Каково среднее годовое потребление природного газа в Северной Македонии?

- Ежегодное потребление газа в стране составляет около 300-400 млн м³. Промышленный сектор занимает доминирующее место в потреблении, главным образом для выработки электроэнергии и тепла. С расширением газораспределительной сети ожидается значительный рост потребления в транспортном и бытовом секторе.

- На какой стадии находится проект газового интерконнектора между Северной Македонией и Сербией?

- По этому интерконнектору уже завершена подготовка технико-экономическое обоснование (ТЭО), проведены анализ "затраты-выгоды" и оценка воздействия на окружающую среду и общество. Для реализации проекта был подписан Меморандум о взаимопонимании с Сербией. Ожидается, что в ближайшее время будет подготовлен базовый проект.

Общая протяженность интерконнектора составляет около 66,5 км, а мощность - 1,4 млрд кубометров в год. Несколько македонских коммерческих банков выразили заинтересованность в финансировании проекта, который планируется завершить в течение следующих 3,5 лет.

- Позволит ли этот интерконнектор транспортировать азербайджанский газ в Сербию и далее в Центральную Европу?

- Да. По мере расширения нашей национальной сети спрос на газ будет расти. Рассматривается транзит в Сербию, Венгрию и далее в Центральную Европу - и азербайджанский газ будет иметь ключевое значение в этом процессе.

- Какова текущая установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Северной Македонии? И какие цели установлены на будущее?

- По официальным данным, на 2024 год установленная мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии составляет: фотоэлектростанции - 848 МВт, ветровые электростанции - 82 МВт, гидроэлектростанции - 720 МВт, биогазовые электростанции - 12 МВт и электростанции на биомассе - 1 МВт.

В последние годы интерес к внедрению ВИЭ заметно возрос, что привело к изменению структуры внутреннего производства электроэнергии. Только за последние четыре года было построено 1 201 новая электростанция, из них 345 солнечных - в одном лишь 2024 году.

Наша страна поставила перед собой амбициозные цели по развитию ВИЭ в рамках перехода к устойчивой энергетике и выполнения климатических обязательств. В Национальном плане в области энергетики и климата центральное место занимает постепенный отказ от угля, закрытие устаревших тепловых электростанций и их замена экологически чистыми альтернативами. Ключевыми факторами долгосрочной устойчивости и энергетической независимости рассматриваются инвестиции в солнечную и ветровую энергетику.

Параллельно ведется подготовка к введению механизма углеродного ценообразования, согласованного с системой ЕС по торговле выбросами (ETS). Эта мера направлена на сокращение вредных выбросов и стимулирование развития "зеленой экономики". Дополняют политику поддержки ВИЭ инициативы в области электромобилей и создание устойчивых транспортных моделей, формирующих основу для экологичной и эффективной мобильности.

Рост сектора возобновляемой энергетики сопровождается значительным увеличением иностранных инвестиций. К реализации проектов в области ВИЭ и поддержке институциональных реформ активно подключаются международные компании и финансовые организации. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является стратегическим партнером по отказу от угля через платформу "Справедливый энергетический переход". Немецкий банк KfW оказывает техническую помощь и финансирует "зеленые проекты", в частности в сфере энергоэффективности. Всемирный банк, Французское агентство развития (AFD), МФК и ПРООН также играют ключевую роль в поддержке проводимых правительством энергетических реформ.

- Заинтересована ли Северная Македония в опыте Азербайджана в области интеграции возобновляемых источников энергии?

- Да, безусловно. Потенциал сотрудничества велик, особенно в сфере солнечной и ветровой энергетики. Северная Македония высоко ценит опыт Азербайджана по интеграции возобновляемых источников в национальную энергетическую систему и открыта для партнерства, которое позволит укрепить собственный потенциал в этой стратегически важной области.

В условиях глобальных энергетических вызовов и обязательств по декарбонизации мы активно работаем над трансформацией национального энергетического сектора: увеличиваем долю "зеленой энергии", повышаем энергоэффективность и поддерживаем внедрение технологических инноваций.

Перспективы двустороннего сотрудничества с Азербайджаном действительно значительны. В частности, это касается разработки совместных проектов в сфере ВИЭ, обмена знаниями и технологиями, а также формирования благоприятного нормативно-правового и инвестиционного климата, который будет способствовать успешной реализации "зеленого перехода".

- Есть ли интерес у Северной Македонии к проекту подводного энергетического кабеля Black Sea Energy?

- Этот проект имеет большое стратегическое значение, поскольку укрепляет связь между Европой и Кавказом. Северная Македония не является прямым участником по причине удаленности, однако с большим интересом следит за инициативой.

- Имеется ли у Северной Македонии водородная стратегия? И каковы планы по сотрудничеству с Азербайджаном в этой области?

- При поддержке Инвестиционной платформы для Западных Балкан проводится исследование по водороду для интерконнектора Сербия-Македония. Его завершение ожидается в III квартале 2025 года. Исследование включает оценку спроса на водород, интеграцию с технологиями ВИЭ, хранение и использование в транспорте и промышленности. Ожидается, что и Сербия, и наша страна будут играть важную роль в панъевропейской водородной сети.

Исследование направлено на выработку рекомендаций по потенциалу водорода в энергетических секторах Македонии и Сербии, в частности уделяя внимание возможной потребности в импорте водорода для удовлетворения растущего спроса. Поэтому нам необходимо дождаться результатов исследования, а затем рассмотреть дальнейшие шаги по сотрудничеству с Азербайджаном в области водорода.

- Рассматривает ли Северная Македония участие в энергетических проектах на освобожденных территориях Азербайджана?

- На данный момент конкретных переговоров по проектам, связанным с Карабахом, нет.