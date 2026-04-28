Сеул рассчитывает восстановить большую часть довоенных объемов поставок нафты в мае

Южная Корея рассчитывает в мае восстановить до 90% прежних объемов поставок нафты, существовавших до конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Отмечается, что нефтехимические компании постепенно наращивают мощности по мере стабилизации поставок.

Стабильность поставок ключевого сырья стала возможной благодаря усилиям властей по диверсификации импорта и снижению затрат для бизнеса. Ранее правительство страны объявило о выделении 674,4 млрд вон (около $457 млн) для частичной компенсации роста цен на нафту в период с апреля по июнь.

Кроме того, до конца года страна законтрактовала 2,1 млн тонн нафты из стран Ближнего Востока, включая Оман и Саудовскую Аравию, что является объемом, сопоставимым с месячным потреблением.

Параллельно действует механизм свопов нефти: перерабатывающие компании подали заявки примерно на 31 млн баррелей на апрель–май. Уже заключены сделки на 14 млн баррелей, ещё около 16,5 млн баррелей планируется оформить в мае.

Отмечается, что таким образом государство временно предоставляет компаниям нефть из своих резервов, которую затем необходимо вернуть за счет альтернативных поставок.

Власти допускают продление этой меры, если ситуация на Ближнем Востоке останется напряженной. Изначально механизм был рассчитан до конца мая.