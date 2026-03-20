Сербия снизит акцизы на топливо на 40% из-за роста цен на газ

Президент Сербии Александр Вучич объявил о снижении акцизов на топливо на 40% в рамках срочных мер по обеспечению энергетической безопасности на фоне роста цен на газ.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом он заявил журналистам после расширенного заседания Совета национальной безопасности, посвященного энергетической ситуации.

По словам главы государства, цена на природный газ достигла 735 евро за 1000 кубометров - это самый высокий показатель за последние три с половиной года. В этой связи власти намерены принять комплекс мер на ближайшие месяцы.

Вучич добавил, что без вмешательства государства цена 1 литра дизельного топлива составила бы 257 динаров (2,18 евро) вместо нынешних 208 динаров (1,77 евро). "Сегодня мы повысим цену дизеля всего на 4 динара - до 212 динаров (1,8 евро), бензин подорожает лишь на 2 динара", - сказал он.

Президент подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности является ключевым для граждан. "Когда мы говорим об энергии, речь идет не только о нефти. Сегодня более серьезной проблемой является газ. Цена в 735 евро за 1 000 кубометров - это максимум за последние 3,5 года", - заявил он.

Вучич добавил, что снижение акцизного налога на 40% приведет к его совокупному сокращению примерно на 61%. При этом государство фактически откажется от части доходов ради сдерживания цен: ежегодные поступления от акцизов составляют около 2 млрд евро и направляются на финансирование инфраструктуры, здравоохранения, а также зарплаты силовых структур.

Основными задачами в энергетике президент назвал удержание цен на топливо и обеспечение бесперебойных поставок.