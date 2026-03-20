Serbiya enerji daşıyıcıları üçün aksiz vergisini daha 40 % azaldacaq
- 20 mart, 2026
- 16:38
Serbiya enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar gələcək bir neçə ayda tədbirlər görəcək, ilk tədbir aksiz vergisinin daha 40 % azaldılmasıdır.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç enerji vəziyyəti ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirildikdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda təbii qazın 1 000 kubmetrinin qiymətinin 735 avroya çatması ölkə üçün neftin bahalaşmasından sonra böyük problem yaradır.
Serbiya Prezidenti əlavə edib ki, dövlətin müdaxiləsi olmasaydı, dizelin 1 litrinin qiyməti indiki 208 dinar əvəzinə 257 dinar olardı: "Bu gün dizel qiymətini cəmi dörd dinar artıraraq 212 dinara çatdıracağıq, benzin isə yalnız iki dinar bahalaşacaq. Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bu ilin fevral-mart ayları üzrə vəziyyəti analiz etdik, xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, regional və siyasi təhlükəsizlik çağırışlarına diqqət yetirdik, həmçinin Serbiyaya qarşı kiber müharibə aparılması və cavab tədbirlərimizin hazırlanması imkanlarını müzakirə etdik".
A.Vuçiç vətəndaşlar üçün ən aktual məsələnin enerji təhlükəsizliyi olduğunu söyləyib: "Enerjidən danışanda yalnız neft nəzərdə tutulmur, bunu insanlar başa düşməlidir. Hazırkı vəziyyətdə hətta daha böyük bir problem var, qazın qiyməti dünya bazarında böyük çətinlik yaradır. 1 000 kubmetr üçün 735 avro son üç il yarımın ən yüksək qaz qiymətidir. Yaxın Şərq, Ukrayna və neft-qaz boru xətlərinin bağlanması ilə bağlı bütün gərginlikləri nəzərə alaraq dövlət yalnız qısa müddət üçün deyil, bir neçə aylıq dövr üçün də tədbir görəcək. Amma vətəndaşlarımız bilməlidir ki, hər bir dinar üçün hesabat veririk və dövlət üçün nə qədər çətin olacağını açıqlayırıq".
Dövlət başçısı əlavə edib ki, enerji sahəsində ilk tədbir olaraq aksiz vergisi bu gündən daha 40 % azaldılacaq, bu da ümumi olaraq təxminən 61 % endirim deməkdir.
O vurğulayıb ki, enerji sahəsində iki əsas məqsəd var - neft məhsullarının qiymətlərini nəzarətdə saxlamaq və tam təchizatı təmin etmək: "Dövlət öz gəlirlərindən demək olar ki, tam imtina edəcək ki, bu qiyməti saxlaya bilək. Serbiya hər il büdcə üçün aksizlərdən təxminən iki milyard avro toplayır, bu, ölkənin ən böyük aksiz gəliridir. Yollar, məktəblər, səhiyyə işçilərinin, polis və ordunun maaşları bu gəlirlərdən maliyyələşdirilir".