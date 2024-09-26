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Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана

Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана
Энергетика
26 сентября 2024 г. 19:44
Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана

Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам, выдвинутым Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что он встретился с заместителем премьер-министра и министром охраны окружающей среды Сербии Иреной Вуйович.

"Во время нашей встречи мы обсудили переход к использованию экологически чистой энергии, сокращение выбросов углерода и наше сотрудничество в рамках COP29. Мы также поговорили об инициативах, выдвинутых в рамках председательства COP29, которые направлены на содействие достижению глобальных климатических целей", - написал Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerbiya Azərbaycanın irəli sürdüyü qlobal vədlərə qoşulmağa dəvət edilib

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