Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам Азербайджана

Сербия приглашена присоединиться к глобальным инициативам, выдвинутым Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Министр отметил, что он встретился с заместителем премьер-министра и министром охраны окружающей среды Сербии Иреной Вуйович.

"Во время нашей встречи мы обсудили переход к использованию экологически чистой энергии, сокращение выбросов углерода и наше сотрудничество в рамках COP29. Мы также поговорили об инициативах, выдвинутых в рамках председательства COP29, которые направлены на содействие достижению глобальных климатических целей", - написал Шахбазов.