Сегодня в Билясуваре ожидаются перебои в электроснабжении
Энергетика
- 17 января, 2026
- 09:41
Сегодня в ряде населенных пунктов Билясуварского района ожидаются перебои в электроснабжении.
Как сообщает муганское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекбера Сабира и Тофига Исмаилова в городе Билясуваре.
По завершении ремонтных работ абоненты будут обеспечены более качественным электроснабжением.
