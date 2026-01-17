Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Сегодня в Билясуваре ожидаются перебои в электроснабжении

    Энергетика
    • 17 января, 2026
    • 09:41
    Сегодня в Билясуваре ожидаются перебои в электроснабжении

    Сегодня в ряде населенных пунктов Билясуварского района ожидаются перебои в электроснабжении.

    Как сообщает муганское бюро Report, в связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 13:00 будет временно ограничена подача электроэнергии на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекбера Сабира и Тофига Исмаилова в городе Билясуваре.

    По завершении ремонтных работ абоненты будут обеспечены более качественным электроснабжением.

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

