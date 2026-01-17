İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 17 yanvar, 2026
    • 09:19
    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Biləsuvar rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, yanvarın 17-də Biləsuvar Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 11 saylı 10 kV-luq hava xəttində təmir işi aparılacaq.

    Bildirilib ki, yarımstansiyada həyata keçirilən gücləndirmə işləri ilə əlaqədar saat 11:00-dan 13:00-dək şəhər ərazisində Mübariz İbrahimov, Nizami, Mirzə Ələkbər Sabir, Tofiq İsmayılov küçələrində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Həmin ərazilərə elektrik enerjisinin verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Son xəbərlər

    09:25

    BDYPİ gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    09:19

    Biləsuvarın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XIII turun daha 3 oyunu keçiriləcək

    Komanda
    08:50

    Çexiyadakı sonuncu kömür mədəni bu ayın sonunda bağlanacaq

    Energetika
    08:32

    Nvidia "H200" çip komponentləri təchizatçıları istehsalı dayandırıblar

    İKT
    08:19

    Litva Rusiyanı öz ərazisində iki yanğının törədilməsində ittiham edib

    Digər ölkələr
    08:06

    Venesuelanın müdafiə naziri Maduronun ələ keçirilməsi zamanı 83 nəfərin öldürüldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    07:45

    Luis Enrike yayda "Real Madrid"ə rəhbərlik edə bilər

    İdman
    07:14

    Berliner Zeitung: Fransanın NATO-dan çıxmaq üçün real imkanı var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti