Сегодня состоится церемония открытия TANAP

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Сеидгази (Эскишехир, Турция) состоится торжественное открытие участка Фаза-0 (1340 км) Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report, на церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, высокопоставленные чиновники.

В Сеидгази расположены точка выхода газа TANAP, компрессор и одна из измерительных станций. С этой территории транспортируемый по TANAP газ будет передаваться во внутреннюю газовую сеть, откуда попадет на внутренний рынок Турции. Продажи газа в Турции будет осуществлять компания BOTAŞ.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.