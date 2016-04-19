Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня представили новых вице-президентов SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, выступивший президент компании Ровнаг Абдуллаев заявил о подписании президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 17 марта 2016 года соответствующего распоряжения "Об усовершенствовании структуры Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики".

Распоряжением президента Азербайджана от 18 апреля 2016 года на новый пост первого вице-президента назначен академик Хошбахт Юсифзаде, на должность вице-президента по вопросам транспортировки нефти и газа, а также газового хозяйства назначен Рахман Гурбанов. Бахрам Гусейнов назначен на должность вице-президента по вопросам геологии и геофизики, а Яшар Лятифов - на должность вице-президента по разработке месторождений.

Ровнаг Абдуллаев коснулся трудовой деятельности новоназначенных вице-президентов и заявил, что они являются высококвалифицированными кадрами SOCAR.

Президент SOCAR заявил, что компания намерена постоянно совершенствоваться, а управленческий аппарат будет соответствовать современным требованиям.