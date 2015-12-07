Продолжаются поиски в связи с аварией на месторождении "Гюнешли"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Несмотря на все усилия, попытки по поиску лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), не дали результатов".

Как сообщает Report об этом журналистам заявил главный инженер производственного объединения "Азнефть" Баламирза Агарагимов.

Он отметил, что поиски по двум направлениям идут полным ходом: "Работа с кораблями продолжалась ночью. Сегодня утром геофизический корабль № 1 начал подводные поиски в платформе № 501 в связи с поиском 3 человек, затонувших на "Нефтяных камнях". Стабилизация погоды сегодня дает возможность продолжить поиски под водой. В первую очередь поиски продолжаются около платформы № 501 и соседних эстакад. Вертолеты МЧС также продолжают поисковые работы, пожар тушат 7 кораблей. Глава МЧС, руководство пограничных войск и руководство компании проводят совещание".

Б.Агарагимов заявил, что погодные условия благоприятны для продолжения поисков кораблями и вертолетами.: "На территории Бузовны найдены куртки, однако потом выяснилось, что они принадлежат рыбакам, а не сотрудникам SOCAR".