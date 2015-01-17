Schlumberger готовится к сокращениям

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Постепенное снижение стоимости нефти на мировом рынке приведет к сокращению количества сотрудников компании Schlumberger. Как сообщает Report со ссылкой на USA Today, если нефть продолжит падение, компания в этом году сократит до 9 тыс. сотрудников. А это значит, что до 8% сотрудников компании, персонал которой составляет более 120 тыс. человек, останутся без работы.

Главный исполнительный директор Schlumberger Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard) заявил, что пока они контролируют эти процессы, но в будущем это может стать невозможным.

По сообщению из центрального офиса компании, расположенного в Хьюстоне, несмотря на падение нефти, доходы Schlumberger выросли на 6% и составили 12,6 млрд. долларов, а прибыль возросла на 11% и составила 1,94 млрд. долларов, дивиденды компании выросли на 25%.

Недавно акции компании подешевели на 1,76 долларов и составили 76,63 долларов, а это значит, что акции за каждый час падают на 3 цента.