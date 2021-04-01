Саудовский принц: осторожная политика ОПЕК+ оправдала себя

Началось заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которое проводится в формате видеоконференции

Осторожная политика стран ОПЕК+ на рынке нефти в последние месяцы оказалась правильной, союзникам следует сохранить такой гибкий подход и в своих будущих действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в своей вступительной речи к министерскому заседанию стран ОПЕК+ в четверг, на котором они должны определить уровни добычи нефти с мая 2021 года.

По его словам, действия ОПЕК+ были оправданны, так как "рынок нефти еще далек от восстановления". "В прошлом месяце я призвал вас к осторожному и сдержанному подходу [к действиям на рынке нефти]. К сожалению, мы оказались правы, судя по тому как развивались события", - сказал он.

"Что касается ближайших недель, то мы должны подойти к этому с той же приверженностью. И до тех пор пока доказательства выздоровления рынка не станут бесспорными, мы должны сохранять нашу осторожную позицию", - заключил он.

Отметим, что заседание всех глав делегаций ОПЕК+ проводится в формате видеоконференции, — на нем планируется определить параметры сделки о сокращении добычи нефти после апреля на фоне новых опасений за спрос из-за распространения коронавируса в мире.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались: на март текущего года — 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас ОПЕК+ принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Пока параметры сделки согласованы на период до конца апреля. При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий внутренний спрос на нефтепродукты.