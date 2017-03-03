Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия обвалила цены на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.Ru, королевство объявило скидки для всех своих клиентов, а максимальный дисконт по традиции был предоставлен Азии. В апреле цена подешевеет на 0,3 доллара за баррель и будет продаваться почти на 2 доллара дешевле, чем средняя цена за последние 7 лет.

Такое решение Эр-Риада стало настоящим сюрпризом для участников рынка, ведь с конца прошлого года саудиты, наоборот, повышали цены. Возможно, такое решение связано с утратой лидерства на азиатском рынке, где Саудовская Аравия в прошлом году уступила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай России.

Напомним, что в ноябре 2016 года ОПЕК и другие производители нефти договорились сократить добычу. Это решению привело к оживлению сланцевой добычи в США. Добыча в Штатах уже превысила 9 млн баррелей в сутки. В свою очередь, Саудовская Аравия сообщила, что в прошлом месяце снизила добычу на 717,6 тыс. баррелей - до 9,748 млн баррелей в сутки. Согласно договоренностям между странами ОПЕК Саудовская Аравия должна была снизить добычу в январе до 10,058 млн баррелей в сутки.