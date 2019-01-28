Саудовская Аравия потратит 27 млрд долларов на развитие промышленности

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Правительство Саудовской Аравии потратит в 2019 и 2020 годах 27 млрд долларов США в рамках программы промышленного развития королевства.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Абед Абдулл Ас-Саадун.

Ранее отмечалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен провести серию реформ по развитию инфраструктуры и промышленности на сумму $425 млрд к 2030 году.

По данным издания, кронпринц 28 января объявит о деталях инициативы, направленной на уход от зависимости экономики от нефтяных доходов. Речь идет об инвестиционных проектах в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности. План кронпринца также включает прокладку 2 тыс. км железных дорог и строительство пяти новых международных аэропортов на территории Саудовской Аравии.